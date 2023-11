Gartenscheren-Frau kann brutalen Bruder-Mord nicht verhindern!

Mariquina (Chile) - Was für ein Horror in Chile! Ein Mann brachte auf offener Straße mit einem Messer seinen eigenen Bruder um. Eine mit einer Gartenschere "bewaffnete" Frau konnte ihn nicht aufhalten.

Völlig enthemmt stach der Killer auf Mann ein. Wie sich später herausstellte, war das sein eigener Bruder. © Screenshot/X/RepFederalChile

Kaltblütig und ohne Rücksicht auf irgendetwas stach ein Mann mit einem Messer unzählige Male auf einen anderen Mann ein. Auch dann, als das Opfer längst um Gnade flehend am Boden lag.



Der furchtbare Vorfall ereignete sich La Cuarta zufolge am Donnerstag in der Gemeinde San José de la Mariquina, in der Region Los Ríos in Chile.

Der Täter, ein 32-jähriger Chilene, gestand bereits gegenüber der Polizei die Tat und offenbarte auch, in welchem Verhältnis er zu dem Ermordeten stand: Die beiden sind Brüder!

Den Grund für seine grausame Tat lieferte der Mörder gleich mit: Er versicherte der chilenischen Polizei, dass sein Bruder seine Lebensgefährtin sexuell missbraucht habe.

Als er das erfuhr, suchte er seinen Bruder mit einem Schmetterlingsmesser auf und stach wie besessen auf ihn ein!