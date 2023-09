Gleich zwei Messerattacken in Salzgitter: Polizei sucht Zeugen!

Salzgitter - In der Nacht zu Samstag kam es in Salzgitter ( Niedersachsen ) zu zwei Auseinandersetzungen, bei denen Personen mit Messern verletzt wurden.

Die Polizei Salzgitter sucht derzeit nach Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Zunächst eskalierte ein Streit zwischen drei Männern im Stadtteil Salzgitter-Lebenstedt. Ein 38-Jähriger setzte gegen einen der Kontrahenten Pfefferspray ein, woraufhin dieser mit einem Messer auf in einstach. Das Opfer wurde hierbei am Oberkörper verletzt und musste aufgrund der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei steht derzeit jedoch keine Lebensgefahr.

Wenig später kam es zu einer erneuten Messerattacke. Dieses Mal ging es für die Polizeibeamten in den Stadtteil Salzgitter-Thiede. Hier wurde ein 20-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache von einem unbekannten Täter mit einem Messer im Gesicht verletzt. Das Opfer wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht.