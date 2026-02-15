Streit an Karneval eskaliert: 19-Jähriger sticht in Bus auf drei Menschen ein

Wuppertal - In Nordrhein-Westfalen hat sich am Karnevalswochenende erneut eine brutale Messerattacke ereignet. Demnach sind bei der Attacke drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer.

In Wuppertal hat ein 19-Jähriger auf drei Männer eingestochen. © Christoph Petersen

Nach Informationen von "BILD" soll es am späten Samstagabend gegen kurz nach 23 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Karnevalsgruppen in einem Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn gekommen sein.

Daraufhin habe der polizeibekannte 19-jährige Deutsche ein Messer gezückt und die drei Männer angegriffen. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber der dpa.

Einem 19-jährigen Deutsch-Türken soll er in den Bauch gestochen und ihn schwer verletzt haben. Auch ein 20- und ein 24-Jähriger wurden bei der Attacke verwundet.

Der Fahrer des Busses habe geistesgegenwärtig reagiert und angehalten. Allerdings habe der Tatverdächtige den Moment genutzt, um zu fliehen, doch er sei von der Polizei noch in Tatortnähe festgenommen worden.

Auch das blutige Messer konnten die Beamten später in einem Gebüsch in der Nähe sicherstellen.