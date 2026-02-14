Mann stirbt nach Messerattacke: Familie stürmt Klinik und stört Notaufnahme

Hamburg - Nach einem Streit im Restaurant "Sepideh" in der Hammer Straße in Hamburg -Wandsbek kam es am Donnerstagabend zu einer Messerattacke . Ein 41-jähriger Mann erlag letztlich seinen Stichverletzungen.

Vor dem Restaurant "Sepideh" in der Hammer Straße in Hamburg-Wandsbek kam es am Donnerstagabend zu der tödlichen Attacke. © Gerald Wintzer/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten ein Unbekannten und der Restaurant-Besitzer in eine Auseinandersetzung – zuerst im Lokal, danach verlagerten die Männer ihren Streit nach draußen in den Hinterhof.

Plötzlich wurde der 41-Jährige von seinem Gegenüber mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Zeugen transportierten den Attackierten unverzüglich in ein Krankenhaus.

Der Mann erlag dort trotz Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen. Der Täter flüchtete im Anschluss mit dem Auto in unbekannte Richtung. Gegen 21.30 Uhr soll sich der Streit zugetragen haben.

Informationen zum Verdächtigen nannte die Polizei bislang nicht. "Wir fahnden", erklärte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Festgenommen worden sei noch niemand. Eine Mordkommission ermittelt demnach.