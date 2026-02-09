Nach Messerattacke in der Altmark: Täter in JVA untergebracht

Havelberg - Am Samstagnachmittag sind in Havelberg ( Landkreis Stendal ) zwei Männer bei einer Messerattacke verletzt worden . Jetzt hat die Polizei weitere Details veröffentlicht.

Durch die Polizei konnte der Täter (34) noch in der Nähe des letzten Tatortes aufgegriffen werden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Als ein 34-Jähriger gegen 17.30 Uhr in der Schulstraße bei einem 39-Jährigen an ein Fenster klopfte, eskalierte die Situation sehr schnell.

Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, sind die beiden Männer schnell in einen Streit geraten. Dabei habe der 34-Jährige ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit verletzt.

Der Angreifer flüchtete. Wenig später befand er sich auf dem Kirchplatz, wo er erneut einen 39-Jährigen angesprochen und sofort das Messer gezogen hatte.

Ein Autofahrer beobachtete die Tat und bot dem Verletzten an, in sein Wagen zu steigen, was er tat. Dabei versuchte der Angreifer noch durch das Fenster der Beifahrerseite an sein Opfer zu gelangen.

Durch den einschreitenden Autofahrer konnte der 39-Jährige der Situation entkommen. Für ihn und das erste Opfer des Angreifers ging es anschließend in ein Krankenhaus.