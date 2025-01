Heimtückische Attacke: Junger Mann sticht Ex-Freundin auf offener Straße nieder

Von Markus Brachat

Mannheim - Ein Mann soll seine Ex-Freundin nach einem Streit in Mannheim auf offener Straße niedergestochen haben. Der 21-Jährige sitzt nun wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.