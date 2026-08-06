Innerhalb weniger Stunden: Drei Männer nach Messerattacken im Krankenhaus

Berlin - Innerhalb kurzer Zeit wurden am Mittwoch drei Männer bei verschiedenen Messerattacken in Berlin verletzt. Für alle endete der Tag im Krankenhaus.

Details zu möglichen Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Alle drei kamen nach Angaben der Polizei zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand bei keinem der Männer.

Am späten Mittwochabend war ein Mann laut der Polizei in der Karl-Marx-Straße mit einem Messer verletzt worden.

Etwa eineinhalb Stunden später kam es am Hildegard-Knef-Platz in Schöneberg zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen, wobei ein weiterer Mann durch ein Messer verletzt wurde.

Bereits am Mittwochmorgen hatte eine männliche Person in der Scharnweberstraße Messerstiche erlitten, wie es hieß. Dem waren laut Polizei mehrere Streitigkeiten vorangegangen.