Messerattacke in London: Frau (47) soll vier Männer niedergestochen haben

London - Mitten im Zentrum Londons sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine 47-jährige Frau gilt als verdächtig und wurde festgenommen, wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte.

Die Polizei hat den Tatort abgeriegelt. © James Manning/PA Wire/dpa

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in der Endell Street im Stadtteil Camden.

Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden. Am Tatort konnten die Beamten zudem eine Schere sicherstellen.

Die Männer seien versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Ambulance Service der britischen Hauptstadt in einem X-Beitrag mit.

Nach Angaben der Met Police konnten zwei der Männer bereits entlassen werden, die anderen beiden werden weiter wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.