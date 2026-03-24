Macheten-Attacke vor Getränkemarkt: Mann wegen versuchter Tötung in U-Haft!

Tirschenreuth - Ein 41-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung vor einem Getränkemarkt in Tirschenreuth einen Mann mit einer Machete angegriffen und verletzt haben.

Am Montagabend kam es vor einem Getränkemarkt in Tirschenreuth zu einer brutalen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Polizei eskalierte ein Streit zwischen mehreren Beteiligten.

Demnach gerieten am Montagabend gegen 16.50 Uhr vier deutsche Männer in der Mitterteicher Straße in einen Streit.

Ein 41-Jähriger verletzte dabei einen 38-Jährigen mit einer Machete an der Hand. Im weiteren Verlauf attackierte der 38-Jährige seinen Angreifer und verletzte diesen ebenfalls.

Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 41-Jährigen wird unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.