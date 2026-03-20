Streit eskaliert! Ehemann verletzt seine Frau mit Messer
Hamburg - Streit eskalierte: Am Donnerstagabend wurde eine Frau in Hamburg Langenbek durch Messerstiche schwer verletzt.
Wie ein Lagesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, geschah der Streit in einem Haus in der Straße Undeloher Winkel.
Gegen 22.18 wurde die Polizei alarmiert. Bei der Tat handele es sich um häusliche Gewalt zwischen zwei Eheleuten, so die Polizei.
Ein Streit zwischen einer 63-jährigen Frau und ihrem 73-jährigen Mann eskalierte. Daraufhin verletzte der 73-Jährige seine Frau mit einem Messer.
Die 63-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben seien ihre Verletzungen jedoch nicht lebensgefährlich. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen.
Nun hat die Polizei die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News