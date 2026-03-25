Machetenangriff in Kreuzberg: Zwei 19-Jährige nach Lokalbesuch verletzt

Berlin - Ein 19-Jähriger und eine gleichaltrige Begleiterin wurden am Dienstag in Berlin-Kreuzberg von zwei Unbekannten angepöbelt. Plötzlich zog einer der Täter eine Machete !

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden Angreifern. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Die zwei 19-Jährigen waren gegen 1.30 Uhr nach einem Barbesuch in der Jessnerstraße unterwegs, als sie von den zwei Unbekannten beleidigt worden sein sollen. Das teilte die Polizei mit.

Kurz darauf zog einer der Männer eine Machete aus seiner Jacke und schlug dem jungen Erwachsenen damit gegen den Kopf, wodurch dieser Verletzungen im Gesicht erlitt.

Doch damit nicht genug: Danach attackierte der Angreifer auch die 19-Jährige und fügte ihr eine Schnittverletzung am Kopf zu.

Der zweite Unbekannte soll währenddessen auf beide Opfer eingeschlagen haben.

Danach flüchteten die beiden Täter über die Scharnweberstraße in unbekannte Richtung und sollen dabei verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben.