Messerattacke auf offener Straße: Frankfurter Polizei fahndet nach Mann mit Locken und Dreitagebart

In der Innenstadt von Frankfurt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerattacke: Die Polizei fahndet nach einem Mann mit Locken und Dreitagebart!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Eine Messerattacke in der Frankfurter City stellt die Polizei vor ungelöste Fragen: Die Beamten fahnden nach einem Mann und bitten die Bevölkerung um Mithilfe!

Ein Mann wurde in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto)
Ein Mann wurde in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto)  © Friso Gentsch/dpa

Der Angriff ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch bei der Ecke Bleichstraße/Alte Gasse nahe dem dortigen Übergang zur Eschenheimer Anlage, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Demnach waren zwei Männer zu Fuß in dem Bereich unterwegs. Ein unbekannter dritter Mann lief an den beiden Fußgängern vorbei und verletzte einen der beiden mit einem Messer am Arm.

"Hiernach entfernte sich der Unbekannte sofort", ergänzte ein Sprecher.

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Der verletzte Mann wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg.

Attacke in der Frankfurter Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Die Frankfurter Polizei fahndete noch in der Nacht zu Mittwoch nach dem Täter, aber ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an. (Symbolfoto)
Die Frankfurter Polizei fahndete noch in der Nacht zu Mittwoch nach dem Täter, aber ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Die Hintergründe der Messerattacke sind ebenso unklar wie die Identität des Angreifers.

Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:

  • etwa 20 bis 30 Jahre alt

  • circa 1,60 Meter groß

  • von hagerer Gestalt

  • schwarze lockige Haare

  • Dreitagebart.

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Ferner ist bekannt, dass der Täter mit einer schwarzen Jacke und einem roten Kapuzenpullover bekleidet war.

Zeugen, die Hinweise zu der Messerattacke in der Innenstadt oder zur Identität des Täters geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975541200 bei der Polizei in Frankfurt melden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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