Messerattacke auf offener Straße: Frankfurter Polizei fahndet nach Mann mit Locken und Dreitagebart
Frankfurt am Main - Eine Messerattacke in der Frankfurter City stellt die Polizei vor ungelöste Fragen: Die Beamten fahnden nach einem Mann und bitten die Bevölkerung um Mithilfe!
Der Angriff ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch bei der Ecke Bleichstraße/Alte Gasse nahe dem dortigen Übergang zur Eschenheimer Anlage, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.
Demnach waren zwei Männer zu Fuß in dem Bereich unterwegs. Ein unbekannter dritter Mann lief an den beiden Fußgängern vorbei und verletzte einen der beiden mit einem Messer am Arm.
"Hiernach entfernte sich der Unbekannte sofort", ergänzte ein Sprecher.
Der verletzte Mann wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg.
Attacke in der Frankfurter Innenstadt: Polizei sucht Zeugen
Die Hintergründe der Messerattacke sind ebenso unklar wie die Identität des Angreifers.
Zu dem Gesuchten liegt diese Beschreibung vor:
etwa 20 bis 30 Jahre alt
circa 1,60 Meter groß
von hagerer Gestalt
schwarze lockige Haare
Dreitagebart.
Ferner ist bekannt, dass der Täter mit einer schwarzen Jacke und einem roten Kapuzenpullover bekleidet war.
Zeugen, die Hinweise zu der Messerattacke in der Innenstadt oder zur Identität des Täters geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975541200 bei der Polizei in Frankfurt melden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa