Messerattacke auf offener Straße: Frankfurter Polizei fahndet nach Mann mit Locken und Dreitagebart

Frankfurt am Main - Eine Messerattacke in der Frankfurter City stellt die Polizei vor ungelöste Fragen: Die Beamten fahnden nach einem Mann und bitten die Bevölkerung um Mithilfe!

Ein Mann wurde in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Angriff ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch bei der Ecke Bleichstraße/Alte Gasse nahe dem dortigen Übergang zur Eschenheimer Anlage, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Demnach waren zwei Männer zu Fuß in dem Bereich unterwegs. Ein unbekannter dritter Mann lief an den beiden Fußgängern vorbei und verletzte einen der beiden mit einem Messer am Arm.

"Hiernach entfernte sich der Unbekannte sofort", ergänzte ein Sprecher.

Der verletzte Mann wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg.