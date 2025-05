Mann (54) mit schweren Stichwunden aufgefunden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kassel - Im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf wurde in der Nacht zum Freitag ein 54 Jahre alter Mann mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 60-Jährigen.

Polizisten untersuchen am Freitag den Tatort. © HessennewsTV

Wie ein Sprecher berichtet, ging gegen 0.45 Uhr am frühen Freitagmorgen ein Notruf ein: In der Straße "Kesselbreite" befinde sich ein schwer verletzter Mann.

Nach ihrem Eintreffen fanden die alarmierten Streifen dann den 54-Jährigen vor, der "schwerwiegende Stichverletzungen" aufgewiesen habe. Ein Notarzt behandelte den Mann vor Ort, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die folgenden Ermittlungen führten schnell zum Erfolg: Noch in derselben Nacht nahm die Polizei den 60-jährigen dringend Tatverdächtigen fest.

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse haben sich das Opfer und der mutmaßliche Täter gekannt.

Gegen 0.30 Uhr sollen sie in einem Waldstück am nahe gelegenen Kiefernweg in Streit geraten sein, der dann vermutlich zu der Messerattacke führte.