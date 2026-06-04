Mann bei Messerattacke verletzt: Mutmaßlicher Täter flüchtig

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am späten Mittwochabend wurde ein Mann bei einem Messerangriff in Hamburg -Harburg verletzt.

In der Nacht eskalierte ein Streit in Hamburg: Ein 28-Jähriger liegt mit Schnittverletzungen im Krankenhaus. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr in der Würfelstraße, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Messerattacke eine Streitigkeit samt körperlicher Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vorausgegangen sein, so der Sprecher weiter.

Der genaue Hintergrund dazu ist jedoch noch unklar.

Ein 28-jähriger Mann wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.