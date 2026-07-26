Streit endet tödlich: Ein Mann stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr
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Hamburg - Dieser Streit eskalierte: Am Samstagabend stritten sich mehrere Männer in Farmsen-Berne, dabei wurden zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Samstagabend um 22.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am U-Bahnhof Berne.
Dabei erlitten zwei der Männer lebensgefährliche Stichverletzungen. Inzwischen verstarb einer von ihnen im Krankenhaus.
Warum der Streit unter der Gruppe ausbrach, ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.
Weitere Informationen konnte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News