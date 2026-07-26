Streit endet tödlich: Ein Mann stirbt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr

Hamburg - Dieser Streit eskalierte: Am Samstagabend stritten sich mehrere Männer in Farmsen-Berne, dabei wurden zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt.

Zwei Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Samstagabend um 22.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am U-Bahnhof Berne.

Dabei erlitten zwei der Männer lebensgefährliche Stichverletzungen. Inzwischen verstarb einer von ihnen im Krankenhaus.