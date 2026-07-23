Streit in Netto-Filiale eskaliert: Mann zückt Messer und verletzt zwei Personen

Rüsselsheim - Ein 29-jähriger Mann und eine 71 Jahre alte Frau erlitten Schnittverletzungen: In einer Netto-Filiale im südhessischen Rüsselsheim kam es am frühen Mittwochabend zu einer Messerattacke .

Messerattacke in Rüsselsheim: In der Netto-Filiale in der Feuerbachstraße wurden am frühen Mittwochabend zwei Menschen verletzt. © 5VISION.NEWS

Die Tat ereignete sich gegen 17.40 Uhr in dem Netto-Markt in der Feuerbachstraße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach kam es zunächst aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und dem Täter.

Dieser Konflikt eskalierte: Der Angreifer zückte ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten!

Der 29-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Arm. "Bei dem Gerangel wurde, offenbar unbeabsichtigt, zudem eine 71-jährige Kundin durch eine Schnittwunde am Bein verletzt", ergänzte ein Sprecher.

Der Täter wurde im Anschluss von zwei Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen einen 40-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter fest. Ein Atem-Alkoholtest ergab bei dem Verdächtigen einen Wert von etwa 2,2 Promille.