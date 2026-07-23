Streit in Netto-Filiale eskaliert: Mann zückt Messer und verletzt zwei Personen
Rüsselsheim - Ein 29-jähriger Mann und eine 71 Jahre alte Frau erlitten Schnittverletzungen: In einer Netto-Filiale im südhessischen Rüsselsheim kam es am frühen Mittwochabend zu einer Messerattacke.
Die Tat ereignete sich gegen 17.40 Uhr in dem Netto-Markt in der Feuerbachstraße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Demnach kam es zunächst aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und dem Täter.
Dieser Konflikt eskalierte: Der Angreifer zückte ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten!
Der 29-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Arm. "Bei dem Gerangel wurde, offenbar unbeabsichtigt, zudem eine 71-jährige Kundin durch eine Schnittwunde am Bein verletzt", ergänzte ein Sprecher.
Der Täter wurde im Anschluss von zwei Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen einen 40-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter fest. Ein Atem-Alkoholtest ergab bei dem Verdächtigen einen Wert von etwa 2,2 Promille.
Attacke in Rüsselsheim: Polizei ermittelt "wegen gefährlicher Körperverletzung"
Sanitäter rückten ebenfalls nach Rüsselsheim aus und versorgten die 71-Jährige und den 29 Jahre alten Mann. Beide hatten durch die Attacke des Täters nur leichte Verletzungen erlitten.
Der 40-Jährige wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. "Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung", schloss der Polizeisprecher seinen Bericht ab.
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