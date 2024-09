Mann durch Messerstiche tödlich verletzt: 21-Jähriger festgenommen!

In einem Wohnhaus in Stutensee wurde ein Mann bei einem Streit lebensgefährlich verletzt und ist seinen Verletzungen in der Zwischenzeit erlegen.

Von Simon Schwenk

Stutensee - In einem Wohnhaus in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) wurde ein Mann bei einem Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und ist seinen Verletzungen in der Zwischenzeit erlegen.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Donnerstagabend ins nordbadische Stutensee aus. © Tim Müller/EinsatzReport24 Die tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Tatverdächtigen und seinem 57 Jahre alten Hausmitbewohner ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen kurz nach 19 Uhr in der Waldstraße in Stutensee-Büchig. Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, soll der 57-Jährige im Verlauf des Streits von dem Tatverdächtigen mit mehreren Messerstichen verletzt worden sein. Der schwer verletzte Geschädigte rannte anschließend zu einer Nachbarin, die daraufhin die Polizei verständigte. Messerattacke 16-Jähriger stach 17-jährigem Kumpel in den Rücken: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei! Noch während der Einsatzmaßnahmen vor Ort stellte sich der Tatverdächtige der Polizei. Ein mutmaßlich für die Tat genutztes Messer konnte aufgefunden werden.

Gewalttat in Stutensee: Not-OP kann Opfer nicht mehr retten

Der Tatort wurde von den Einsatzkräften abgeriegelt. © Tim Müller/EinsatzReport24