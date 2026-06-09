Messerattacke in Studentenheim: 26-Jähriger kurzzeitig in Lebensgefahr

Bielefeld - In einem Streit unter Bewohnern eines Studentenwohnheims soll ein 23-Jähriger mit einem Messer auf einen Mitbewohner (26) losgegangen sein.

Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Der 26-Jährige habe durch die Verletzungen so viel Blut verloren, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Bewohner des Wohnheims hatten am Montagabend gegen 21 Uhr einen lauten Streit und Hilfeschreie in einer Wohnung gehört und die Polizei verständigt.

Am Tatort trafen Streifenpolizisten dann auf den Schwerverletzten und den Tatverdächtigen, der ebenfalls leicht verletzt war. Er wurde vor Ort festgenommen.