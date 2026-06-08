Nach Messerattacke in Hamburg: Verletzter in Lebensgefahr, Täter immer noch auf der Flucht
Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am Sonntagmittag wurde eine Person bei einem Messerangriff im Hamburger Stadtteil St. Georg verletzt.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall gegen 13.40 Uhr in der Hammerbrookstraße.
Nach den bisherigen Erkenntnissen waren eine Frau und ihr Bekannter (41) auf der Straße unterwegs, als sie von einem Mann angegriffen wurden. Dieser habe mutmaßlich versucht, ihnen die Rucksäcke zu klauen.
Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit, welcher zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Dabei wurde der 41-Jährige mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt.
Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Hauptbahnhof.
Der Verletzte kam unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Laut Polizeiangaben bestehe weiterhin Lebensgefahr für den Mann.
Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat den Täter gesehen?
Rund ein Dutzend Streifenwagen, eine Drohne und der Polizeihubschrauber "Libelle" suchten den Flüchtigen, ohne Erfolg. Deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß
- geschätzte 30 bis 40 Jahre alt
- schlanke Statur
- sehr kurz geschnittene Haare oder glatzköpfig
- ungepflegtes Erscheinungsbild
- trug ein dunkles Oberteil und weiße Socken, jedoch keine Schuhe
Augenzeugen der Tat wurden vor Ort psychosozial betreut. Einen Zusammenhang der Tat mit dem Ironman bestand laut Polizeiangaben nicht. Die Laufstrecke befand sich in der Nähe des Vorfalls.
Laut aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich die beiden Männer mutmaßlich aus dem Drogenmilieu kennen könnten.
Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich unter 040 4286 56789 bei der Hamburger Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Erstmeldung: 7. Juni, 15.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 8. Juni, 16.33 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien