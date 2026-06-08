Nach Messerattacke in Hamburg: Verletzter in Lebensgefahr, Täter immer noch auf der Flucht

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am Sonntagmittag wurde eine Person bei einem Messerangriff im Hamburger Stadtteil St. Georg verletzt.

Die Person kam verletzt ins Krankenhaus. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall gegen 13.40 Uhr in der Hammerbrookstraße.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren eine Frau und ihr Bekannter (41) auf der Straße unterwegs, als sie von einem Mann angegriffen wurden. Dieser habe mutmaßlich versucht, ihnen die Rucksäcke zu klauen.

Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit, welcher zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Dabei wurde der 41-Jährige mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Hauptbahnhof.

Der Verletzte kam unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Laut Polizeiangaben bestehe weiterhin Lebensgefahr für den Mann.