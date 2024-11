Mann in Kassel niedergestochen: Polizei sucht dringend Zeugen

Kassel - Ein 28-Jähriger erlitt mehrere Stichverletzungen, die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Zeugen der Messerattacke in der Innenstadt von Kassel sollen sich dringen bei den Beamten melden!

In der Nacht zu Sonntag kam es in der City von Kassel zu einer Messerattacke, die Polizei leitete eine umfassende Fahndung ein. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die Bluttat ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum heutigen Sonntag auf dem Gelände der Esso-Tankstelle in der Kölnischen Straße, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach kam es auf dem Tankstellengelände zu einem Kampf, an dem laut einem Sprecher "mehrere Personen beteiligt waren".

Ein 28 Jahre alter Mann aus Kassel erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn auf schnellstem Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Die Polizei leitete unterdessen umfassende Fahndungsmaßnahmen nach den bislang offenbar unbekannten Personen ein, welche an dem Kampf bei der Tankstelle beteiligt waren.