Messerangriff an Neujahr: Drei Verdächtige in Düsseldorf geschnappt

Düsseldorf - Nach der Messerstecherei in der Düsseldorfer Altstadt vom Neujahrsmorgen sollen drei Verdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach einem Messerangriff an einem Kiosk in der Düsseldorfer Altstadt sollen drei junge Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das 24-jährige Opfer sei außer Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage.

Zu der Auseinandersetzung am frühen Morgen des 1. Januar soll es an einem Kiosk gekommen sein. Der 17-jährige Haupttatverdächtige soll den 24-Jährigen mit vier bis fünf Stichen schwer verletzt haben.

Vorausgegangen sei ein verbaler Streit, sagte der Sprecher. Es gebe keine Erkenntnisse, dass sich die Beteiligten vorher gekannt hätten.