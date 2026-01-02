Tödliche Messerattacke: Im Streit 20 Mal auf Frau eingestochen

Neubrandenburg - Die Verurteilung eines 75-Jährigen aus Waren an der Müritz zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen der tödlichen Messerattacke auf seine Frau ist rechtskräftig.

Der 75-Jährige räumte die Tat vor dem Landgericht ein. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach dem Urteil kurz vor Weihnachten wurden innerhalb der vorgesehenen Frist keine Rechtsmittel eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg sagte.

Das Gericht hatte den Mann zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Es befand ihn des Totschlags in einem minderschweren Fall schuldig. Demnach handelte der Verurteilte nach einem Streit aus dem Affekt heraus. Früheren Angaben zufolge ging das Gericht davon aus, dass der Tat "eine starke verbale Kränkung vonseiten des Opfers" vorausging. Demnach habe die Frau dem Mann gesagt, sie habe ihn nicht geliebt.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Deutschen früheren Gerichtsangaben zufolge vorgeworfen, Ende April im gemeinsamen Haus in Waren mit einem Küchenmesser zwanzigmal auf Kopf und Oberkörper seiner Frau eingestochen zu haben.

Sie starb demnach durch den Blutverlust. Laut Gericht hat der Mann die Tat im Prozess eingeräumt, wie auch schon zuvor bei der Polizei.