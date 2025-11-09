Mann schlägt Freundin, dann gibt's Stiche

Berlin - Erst bekam seine Freundin etwas ab, dann er selbst. In Kreuzberg endete vergangene Nacht ein Beziehungsstreit mit einer Messer-Attacke .

Der unbekannte Angreifer flüchtete aus der Wohnung. (Archivbild) © Michael Ukas/dpa

Wie die Polizei berichtet, gerieten eine 33-Jährige und ihr ein Jahr älterer Freund gegen 2.45 Uhr in einen Streit. Zunächst nur verbal, dann aber wurde er handgreiflich: Er soll seine Partnerin geschlagen haben.

Daraufhin schrieb sie einer weiteren Person, die wiederum versuchte den 34-Jährigen aus der Wohnung in der Gneisenaustraße zu schaffen - mit Folgen für den Partner. Der bislang Unbekannte zückte ein Messer und stach den 34-Jährigen in den Oberkörper.

Danach ergriff der Messerstecher die Flucht.