Mann schlägt Freundin, dann gibt's Stiche
Berlin - Erst bekam seine Freundin etwas ab, dann er selbst. In Kreuzberg endete vergangene Nacht ein Beziehungsstreit mit einer Messer-Attacke.
Wie die Polizei berichtet, gerieten eine 33-Jährige und ihr ein Jahr älterer Freund gegen 2.45 Uhr in einen Streit. Zunächst nur verbal, dann aber wurde er handgreiflich: Er soll seine Partnerin geschlagen haben.
Daraufhin schrieb sie einer weiteren Person, die wiederum versuchte den 34-Jährigen aus der Wohnung in der Gneisenaustraße zu schaffen - mit Folgen für den Partner. Der bislang Unbekannte zückte ein Messer und stach den 34-Jährigen in den Oberkörper.
Danach ergriff der Messerstecher die Flucht.
Der 34-Jährige musste wiederum ins Krankenhaus, wo er operiert wurde.
Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt.
Titelfoto: Michael Ukas/dpa