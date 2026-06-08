Mann sticht auf Passanten an New Yorker Bahnhof ein

New York - In einem Eingangsbereich des zentralen New Yorker Bahnhofs Penn Station hat ein Mann auf Passanten eingestochen und mehrere Menschen verletzt.

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM sind im belebten Bahnhof Penn Station in der US-Metropole New York sechs Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. © JOHN LAMPARSKI / AFP

Der Verdächtige – mutmaßlich ein Obdachloser – sei festgenommen worden, teilten Einsatzkräfte der US-Metropole nach Medienangaben mit. Bei dem Vorfall am frühen Sonntagabend (Ortszeit) erlitten demnach sechs Menschen Stichverletzungen. Niemand sei lebensbedrohlich verwundet worden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei.

Der Angriff ereignete sich kurz vor dem sportlichen Großevent der NBA Finals in unmittelbarer Nähe in Manhattan: Am Montag und Mittwoch werden Play-off-Runden der Basketball-Profiliga im Madison Square Garden ausgetragen – erstmals seit 1999 in der berühmten Mehrzweckarena, die über den unterirdischen Gleisen der Penn Station in Manhattan thront.

Zum Spiel am Montagabend der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs haben sich US-Präsident Donald Trump (79) und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) angekündigt.