Mann sticht auf Passanten an New Yorker Bahnhof ein
Von Juliane Rodust
New York - In einem Eingangsbereich des zentralen New Yorker Bahnhofs Penn Station hat ein Mann auf Passanten eingestochen und mehrere Menschen verletzt.
Der Verdächtige – mutmaßlich ein Obdachloser – sei festgenommen worden, teilten Einsatzkräfte der US-Metropole nach Medienangaben mit. Bei dem Vorfall am frühen Sonntagabend (Ortszeit) erlitten demnach sechs Menschen Stichverletzungen. Niemand sei lebensbedrohlich verwundet worden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei.
Der Angriff ereignete sich kurz vor dem sportlichen Großevent der NBA Finals in unmittelbarer Nähe in Manhattan: Am Montag und Mittwoch werden Play-off-Runden der Basketball-Profiliga im Madison Square Garden ausgetragen – erstmals seit 1999 in der berühmten Mehrzweckarena, die über den unterirdischen Gleisen der Penn Station in Manhattan thront.
Zum Spiel am Montagabend der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs haben sich US-Präsident Donald Trump (79) und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) angekündigt.
Bürgermeister Mamdani: Inakzeptable Gewalt
Wegen Trumps Besuch gibt es laut US-Medien einen umfassenden Sicherheitsplan für das Gelände. Eine für Montag geplante Zuschauerparty vor dem Madison Square Garden sei deshalb abgesagt worden, berichtete die "New York Times".
Mamdani sprach in einem X-Post von "inakzeptabler Gewalt" an der Penn Station und dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen. Der zuständige Bahnbetreiber Amtrak untersuche den Vorfall.
Titelfoto: JOHN LAMPARSKI / AFP