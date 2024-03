Mann sticht wüst auf 15-Jährigen ein und flüchtet: Polizei dringend auf Zeugen angewiesen!

Bonn - Nach dem Angriff auf einen 15-Jährigen mit einem Messer am Bonner Hofgarten ist der Tatverdächtige weiter flüchtig.

Seit zwei Tagen tappt die Polizei bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen im Dunkeln. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Suche laufe auf Hochtouren, neue Erkenntnisse gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am heutigen Sonntag.

Der Unbekannte hatte am vergangenen Freitagabend unvermittelt mit einem Messer auf den Jugendlichen eingestochen, der zunächst in Lebensgefahr geschwebt hatte und intensivmedizinisch betreut worden war. Am Samstag teilten die Ermittler mit, dass der 15-Jährige außer Lebensgefahr sei.

Die Polizei bat um Mithilfe und suchen nach einem mutmaßlich 19- bis 23-Jährigen, etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann, der am Tatabend einen dunklen Jogginganzug mit roten Streifen auf den Ärmeln getragen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen war der 15-Jährige mit einem Bekannten am Freitagabend in Höhe der Uni-Mensa unterwegs gewesen, als sich ihm der Unbekannte genähert und ihm die Kopfhörer entrissen hatte.