Mann stirbt durch Messerstiche: Verdächtiger festgenommen
Hamburg - Mitten in der Nacht auf Mittwoch wurde ein Mann aus Lurup mit einem Messer angegriffen und verstarb an seinen schweren Verletzungen. Nun nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde ein 36-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch vorläufig festgenommen.
Laut den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission soll der Verdächtige aus noch ungeklärter Ursache mit einem Messer auf den Oberkörper des 41-jährigen Bekannten eingestochen haben.
Anschließend habe der 36-Jährige gegen 3.12 Uhr selbst den Rettungsdienst alarmiert. Kurz darauf nahmen Polizisten den Tatverdächtigen widerstandslos in seiner Wohnung vorläufig fest.
Mit einem Rettungswagen kam der 41-Jährige unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er noch in der Nacht.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa