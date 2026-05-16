Messer in den Rücken gerammt: 19-Jähriger schwer verletzt

Rüsselsheim am Main - Ein 19-Jähriger wurde niedergestochen! Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste infolge der Messerattacke in einer Klinik operiert werden!

Messerattacke in Rüsselsheim: Auf dem Europaplatz wurde ein junger Mann niedergestochen, er musste in einer Klinik operiert werden. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Swen Pförtner/dpa

Die Bluttat ereignete sich am Freitagabend auf dem Europaplatz in Rüsselsheim, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Demnach gerieten gegen 20.45 Uhr mehrere junge Männer aus noch unbekannter Ursache in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte: Einem 19-Jährigen wurde ein Messer in den Rücken gestoßen!

Nach der Attacke floh der Täter. Der 19-Jährige blieb schwer verletzt zurück. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort.

Die Sanitäter versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus, war er noch in der Nacht zu Samstag operiert wurde.