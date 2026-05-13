Streit in Wohnung eskaliert! Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist ein Streit zwischen zwei Männern am Mittwochmittag eskaliert, einer von beiden schwebt in Lebensgefahr.

In Hamburg-Bahrenfeld wurde ein Mann bei einem Streit lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die beiden Männer gegen 11.50 Uhr in einer Wohnung in der Langbehnstraße aus bislang noch unbekannten Gründen aneinandergeraten.

Im Zuge des Streites zückte einer der beiden ein Messer und verletzte sein Gegenüber im Bauchbereich. Laut Sprecher schwebt das Opfer in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch die Polizei festgenommen werden.

Die Beamten sicherten den Tatort weiträumig ab und begannen mit den Ermittlungen.