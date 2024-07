21.07.2024 09:48 Messerangriff auf Lehrer an Volkshochschule gibt Rätsel auf

Nach der Bluttat am Freitag an einer Volkshochschule in Wedel bei Hamburg bleiben die Hintergründe des Angriffs auf einen Lehrer weiter unklar.

Nach der Bluttat an einer Volkshochschule in Wedel bei Hamburg bleiben die Hintergründe des Angriffs auf einen Lehrer weiterhin unklar. Polizisten sichern den Tatort in Wedel. © Daniel Bockwoldt/dpa Ein 67 Jahre alter Dozent war bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er auf dem Parkplatz der Schule niedergestochen. Zwei Verdächtige sind nach kurzer Fahndung festgenommen worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um zwei Brüder aus Syrien. Beide seien Anfang 20 - der eine 2002, der andere 2003 geboren. Weitere Informationen wollen die Ermittler erst am Montag geben. Dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Schüler des Dozenten handelt, konnte die Polizei zunächst nicht gesichert bestätigen. Das sei aber möglich. Die Verdächtigen und das Opfer sollen sich gekannt haben. Der Dozent konnte die möglichen Angreifer nach dem Vorfall identifizieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll der Lehrer sich verletzt zurück ins Gebäude gerettet und eine Verwaltungskraft dort Alarm geschlagen haben. Bürgermeisterin von Wedel äußert sich zur Bluttat Die Tat ereignete sich an der Volkshochschule in Wedel. © Katharina Heinemann/dpa Zunächst hatte die Polizei nach drei Menschen gefahndet. Im Verlauf des Freitags gelangte die Polizei zu der Annahme, dass es mutmaßlich nur zwei Angreifer gab. Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter den Dozenten töten wollten. Er sei am Oberkörper mit mindestens einer Stichwaffe attackiert worden. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob ein Messer eingesetzt wurde. Mit Entsetzen reagierte Wedels amtierende Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto (CDU) auf die Attacke. "Ich bin vollkommen erschüttert, mir verschlägt es die Sprache", sagte sie SHZ.de. Den Angaben zufolge hatte sie sich noch während des Einsatzes ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.

Wedel liegt im Kreis Pinneberg und grenzt direkt an den Hamburger Westen. Die Volkshochschule versteht sich laut Eigendarstellung als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt. "Die Volkshochschule ist Ort lebenslangen Lernens, ein Bildungs- und Begegnungszentrum für alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen, Vereine und Verbände unserer Region", heißt es auf der Webseite der Stadt. "Mit unserer Arbeit stehen wir für gleiche Bildungschancen für alle."

