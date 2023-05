Messerangriff in S-Bahn! 25-Jähriger verletzt, Polizei nimmt Täter fest

Hamburg - Dieser Streit ist eskaliert: In Hamburg ist es in der Nacht zu Freitag in einer S-Bahn zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 25-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Nach einem Messerangriff in einer Hamburger S-Bahn hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen 26-Jährigen festgenommen. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, kam es gegen 23.45 Uhr in einer Bahn der Linie S3 zu dem gefährlichen Angriff.

Demnach gerieten der 25-Jährige und ein 26-Jähriger in einen Streit, in dessen Verlauf der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer angriff und an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete er an der S-Bahn-Station Neugraben.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten eine Sofortfahndung nach dem Täter ein, setzten dafür auch einen Hubschrauber der Bundespolizei und Hunde ein.

Unweit der S-Bahn-Station konnten die Beamten den Gesuchten schließlich stellen und festnehmen. Der verletzte 25-Jährige wurde währenddessen versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus.