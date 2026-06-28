Streit im Drogenmilieu? Schwer verletzter Mann an Bushaltestelle gefunden

Hamburg - Was steckt dahinter? In der Nacht zu Sonntag ist in Hamburg ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Er wurde mutmaßlich Opfer einer Messerattacke .

Einsatzkräfte kümmern sich um einen schwer verletzten Mann, der an einer Hamburger Bushaltestelle gefunden wurde. © Citynewstv

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mit, dass Passanten den Mann gegen 0.46 Uhr an der Bushaltestelle Horner Rennbahn entdeckt hatten.

Er war durch mehrere Stich- und Schnittverletzungen oberflächlich verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden - Lebensgefahr bestand nicht.

Die alarmierte Polizei suchte die Umgebung nach einem möglichen Täter gab, konnte aber niemanden antreffen.