Streit im Drogenmilieu? Schwer verletzter Mann an Bushaltestelle gefunden
Hamburg - Was steckt dahinter? In der Nacht zu Sonntag ist in Hamburg ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Er wurde mutmaßlich Opfer einer Messerattacke.
Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mit, dass Passanten den Mann gegen 0.46 Uhr an der Bushaltestelle Horner Rennbahn entdeckt hatten.
Er war durch mehrere Stich- und Schnittverletzungen oberflächlich verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden - Lebensgefahr bestand nicht.
Die alarmierte Polizei suchte die Umgebung nach einem möglichen Täter gab, konnte aber niemanden antreffen.
Nach bisherigen Ermittlungen könnte der Messerangriff mit einem Streit im Drogenmilieu zusammenhängen. Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Citynewstv