Blutige Attacke in Aschersleben: Mann stirbt nach Messerangriff

Aschersleben - Bei einer Messerstecherei in Aschersleben ( Salzlandkreis ) ist am Donnerstagmorgen ein Mann tödlich verletzt worden.

Der genaue Tathergang ist bislang nicht bekannt. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

Ersten Informationen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge ereignete sich die blutige Tat im Salzkoth. Hier habe es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben, bei der eine Person durch Messerstiche zu Tode kam.

Nähere Informationen zum Tathergang konnten bislang nicht genannt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und laufen auf Hochtouren.

Neben den Polizeibeamten waren auch Sanitäter, die Feuerwehr und ein Notarzt am Tatort im Einsatz.

Medieninformationen zufolge wurde eine zweite Person durch mehrere Messerstiche verletzt und befindet sich derzeit in einer Klinik. Der Gesundheitszustand ist unklar. Eine Bestätigung der Polizei steht derzeit noch aus.