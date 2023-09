28.09.2023 12:46 1.044 Messerattacke an Schule: 14-Jähriger sticht Lehrer und Klassenkameraden nieder

Am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 8.25 Uhr, griff der Junge an der Sekundarschule Elena García Armada in Jerez de la Frontera (Spanien) zum Messer.

Von Chris Pechmann

Jerez de la Frontera (Spanien) - Ein Schüler (14) beging allem Anschein nach eine schreckliche Gewalttat! An einer Sekundarschule in Andalusien stach allem Anschein nach ein 14-Jähriger auf andere Schüler und Lehrer ein. © Nacho Frade/EUROPA PRESS/dpa Wie der TV-Sender Antena3 berichtet, griff der vermeintliche Angreifer am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 8.25 Uhr, an der Sekundarschule Elena García Armada in Jerez de la Frontera (Andalusien, Spanien) zum Messer - als seine Lehrerin gerade mit dem morgendlichen Zählappell begann. Nach Angaben eines anwesenden Mitschülers ging der mutmaßliche Gewalttäter "ganz wütend" in den hinteren Teil der Klasse, holte zwei Messer aus seinem Rucksack und stach um sich. Laut Polizeiinfos wurde dabei eine Lehrerin am Auge verletzt. Zwei weitere Lehrer und zwei Schüler erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen. Berichten zufolge nahmen Einsatzkräfte den Minderjährigen fest, er soll jetzt an einen Jugendstaatsanwalt übergeben werden. Das Schulgebäude wurde vorsorglich evakuiert. © Nacho Frade/EUROPA PRESS/dpa Im Umfeld der Schule kam es zu einem großen Polizeiaufgebot. Schüler und Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude evakuiert.

