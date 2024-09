Messerattacke auf Obdachlosen in der Frankfurter City: Polizei verbucht Erfolg

Frankfurt am Main - Fahndungserfolg für die Frankfurter Polizei : Nach einer Messerattacke auf einen Obdachlosen in der City konnten die Beamten eine Tatverdächtige festnehmen.

Nach der Messerattacke am 24. August konnte die Polizei eine Tatverdächtige festnehmen. (Symbolfoto) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa

Wie ein Polizeisprecher nun bestätigte, konnte die 34-Jährige infolge eines Zeugenaufrufs dingfest gemacht werden. Die Festnahme gelang den Beamten am Vortag, noch am heutigen Donnerstag soll sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ihr wird vorgeworfen, am 24. August zwischen 6.30 Uhr und 6.50 Uhr einen wohnungslosen Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben.

Der Betroffene hatte vor der Tat auf einer Grünfläche in der Stephanstraße 10 in der Frankfurter Innenstadt geschlafen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Seitdem wurde seitens der Kripo intensiv nach der mutmaßlichen Täterin gesucht, die nun auf ihre Strafe wartet.