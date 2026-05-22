Messerattacke im Norden! Zwei Männer teils lebensgefährlich verletzt

Buchholz in der Nordheide - Alarm in Niedersachsen ! In Buchholz in der Nordheide sind am Donnerstagabend zwei Männer bei einer Messerattacke teils lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (41) stellte sich nach zwischenzeitlicher Flucht der Polizei .

Spezialkräfte durchsuchten die Wohnanschrift des Verdächtigen. Später stellte sich der 41-Jährige auf einer Dienststelle. © JOTO

Wie die Beamten mitteilten, hatten Zeugen gegen 17 Uhr Schussgeräusche und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Richard-Schmidt-Straße gemeldet. Polizisten trafen vor Ort niemanden mehr an, stellten allerdings Blutsporen und eine Schreckschusswaffe sicher.

Kurz darauf begaben sich zwei der drei Beteiligten in ein nahes Krankenhaus. Der eine (37) war durch Messerstiche leicht verletzt worden, sein Bruder (30) hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er wurde notoperiert und ist inzwischen stabil.

Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht. Im Laufe der Ermittlungen konnten die Beamten seine Identität feststellen, bei der Durchsuchung seiner Wohnanschrift wurde er allerdings nicht angetroffen.