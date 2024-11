Streit bei Fulda eskaliert: Mann nach Messerattacke schwer verletzt

Fulda/Bad Salzschlirf - Ein 32-jähriger Mann wurde niedergestochen, ein 46-Jähriger als mutmaßlicher Täter festgenommen: In der Gemeinde Bad Salzschlirf bei Fulda kam es am gestrigen Freitagabend zu einer Messerattacke !

In der Gemeinde Bad Salzschlirf im Landkreis Fulda kam es am Freitagabend zu einer Messerattacke, ein 32-Jähriger wurde schwer verletzt. © Fuldamedia

Das Opfer wurde schwer verletzt, sei "nach aktuellem Kenntnisstand" aber "nicht in Lebensgefahr", wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Angriff ereignete sich gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schlitzer Straße, wie von der Polizei in Osthessen weiter mitgeteilt wurde.

Demnach gerieten der mutmaßliche Täter und das Opfer in Streit und diese Auseinandersetzung eskalierte: Mehrfach soll der 46-Jährige mit einem Messer auf den Jüngeren eingestochen haben.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.

Der 46-jährige Beschuldigte konnte "durch umgehend alarmierte Polizeikräfte im unmittelbaren Tatort-Umfeld festgenommen werden", ergänzte der Sprecher und fügte hinzu, dass auch der Verdächtige verletzt gewesen sei, "jedoch nicht schwer".

Nach dem Angriff wurde der Tatort abgesperrt, Zeugen wurden befragt und Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Bad Salzschlirf dauern an.