12.03.2025 12:38 Messerattacke in Unterfranken: 17-Jähriger schwer verletzt

In Estenfeld in Unterfranken kam es am Montagabend zu einer Messerattacke: Ein 17-Jähriger wurde niedergestochen, die Polizei in Würzburg sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Würzburg/Estenfeld - Zwei junge Männer gerieten vor einer Kirche in Streit, am Ende wurde einer der beiden niedergestochen! Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu der Messerattacke im unterfränkischen Estenfeld übernommen, die Beamten suchen dringend Zeugen.

Vor der St. Mauritius Kirche in Estenfeld wurde am Montagabend ein 17-Jähriger durch eine Messerattacke schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Bluttat ereignete sich bereits am zurückliegenden Montagabend, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden Rettungskräfte gegen 20 Uhr alarmiert, weil bei der St. Mauritius Kirche in Estenfeld ein Kampf zweier junger Männer eskaliert war: Einer der beiden Kontrahenten war mit einem Messer schwer verwundet worden. "Sofort waren neben dem Rettungsdienst auch eine Vielzahl an Polizeikräften vor Ort", ergänzte ein Sprecher. Ein schwer verletzter 17-Jähriger wurde von den Sanitätern versorgt und dann in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Attacke in Estenfeld: Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen und sucht Zeugen Noch am Montagabend konnte die unterfränkische Polizei einen 18-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Derweil begann die Polizei mit ihren Ermittlungen zu der Messerattacke. Schnell wurde klar: Der 17-Jährige und ein mit ihm bekannter 18-Jähriger waren in einen Streit geraten, der zu einer Handgreiflichkeit wurde. Demnach wurde der 18-Jährige zunächst mit Pfefferspray im Gesicht verletzt. Daraufhin soll er mit einem Messer den 17-Jährigen attackiert haben. Der Tatverdächtige konnte "schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden", hieß es weiter. Eine Nacht verbrachte der junge Mann im Polizeigewahrsam, dann wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn und zu den genaueren Hintergründen des tragischen Streits dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Würzburger Kriminalpolizei Zeugen, welche die Messerattacke in Estenfeld beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 09314571732 erreichbar.

