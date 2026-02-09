Tote in Wohnung entdeckt: Bekannter soll 60-Jährige erstochen haben

Aichach - Am Sonntag gegen 10.30 Uhr ging bei der Polizei in Schwaben ein Notruf ein. In einem Mehrfamilienhaus in der Reichenberger Straße in Aichach wurde eine tote 60-Jährige mit mehreren Stichverletzungen entdeckt.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter (62) fest. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Dort soll ein 62-Jähriger seine Bekannte umgebracht haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe beim Fund mehrere Stichverletzungen gehabt.

Etwa eineinhalb Stunden nach dem abgesetzten Notruf hätten die Beamten den mutmaßlichen Täter festgenommen. Nähere Angaben zu der Tat und einem möglichen Motiv machte die Polizei bislang nicht.

Eine Polizeisprecherin verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.