Tote in Wohnung entdeckt: Bekannter soll 60-Jährige erstochen haben
Von Ulf Vogler
Aichach - Am Sonntag gegen 10.30 Uhr ging bei der Polizei in Schwaben ein Notruf ein. In einem Mehrfamilienhaus in der Reichenberger Straße in Aichach wurde eine tote 60-Jährige mit mehreren Stichverletzungen entdeckt.
Dort soll ein 62-Jähriger seine Bekannte umgebracht haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe beim Fund mehrere Stichverletzungen gehabt.
Etwa eineinhalb Stunden nach dem abgesetzten Notruf hätten die Beamten den mutmaßlichen Täter festgenommen. Nähere Angaben zu der Tat und einem möglichen Motiv machte die Polizei bislang nicht.
Eine Polizeisprecherin verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.
Der 62-jährige Deutsche sollte noch im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolfoto)