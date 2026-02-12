Angriff am Holocaust-Mahnmal: Messer-Attentäter äußert sich erstmals zur Tat

Von Anne Baum Berlin - Der mutmaßliche Attentäter vom Holocaust-Mahnmal in Berlin hat vor Gericht erstmals über sein Leben gesprochen.

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas fiel ein Tourist dem angeklagten Syrer zum Opfer. (Archivfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Der 20-jährige Syrer, der einen spanischen Touristen mit einem 14 Zentimeter langen Schnitt an der Kehle lebensgefährlich verletzt haben soll, schilderte, wie er und sein Bruder Anfang 2023 mit Hilfe von Schleusern aus Syrien flohen, um einer Einberufung zum Militärdienst zu entgehen.

Seine Eltern hätten dafür ihr Haus verkauft, um die Flucht zu finanzieren.

Nach seiner Ankunft in Deutschland lebte der junge Mann zunächst in einem Wohnheim in Leipzig.

Dort besuchte er nur einige Monate die Schule, bevor er eine gut bezahlte Arbeitsstelle fand – die er Ende 2024 aus bisher ungeklärten Gründen verlor.