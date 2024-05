24.05.2024 07:27 Messerattacke in Bus: 24-Jähriger in Klinik

In einem Bus in Bad Schwalbach kam es am Donnerstag zu einer Messerattacke: Ein 24-Jähriger wurde verletzt, die Polizei nahm einen 65-jährigen Mann fest.

Von Florian Gürtler

Bad Schwalbach - In einem Bus in Bad Schwalbach im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis kam es am gestrigen Donnerstag zu einer Messerattacke, ein 24-Jähriger wurde verletzt. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei mit einem Teaser überwältigt. Bei einer Messerattacke in Bad Schwalbach wurde ein 24-Jähriger verletzt, die Polizei nahm einen 65-jährigen Mann als Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr bei der Haltestelle "Am Kurpark", wie die Polizei mitteilte. Demnach rückten mehrere Streifenwagen aus, nachdem Zeugen Alarm ausgelöst hatten: In einem Bus sei ein junger Mann in Folge eines Streits mit einem Messer angegriffen worden. An der Bushaltestelle trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter, einen stark betrunkenen 65-jährigen Mann. Er wurde von den Polizisten mit einem sogenannten Teaser überwältigt. Messerattacke Blutige Attacke in Weilburg: Messer in den Rücken gestoßen! "Bei ihm konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug in Form eines Cuttermessers aufgefunden und sichergestellt werden", setzte ein Sprecher hinzu. Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Tötungsdelikt aus Die Ermittlungen zu der Attacke in Bad Schwalbach dauern an: Der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts steht im Raum. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Das Opfer der Messerattacke, ein 24-jähriger Mann, wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. "Ersten Erkenntnissen zufolge sind seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich", betonte der Polizeisprecher. Auch der 65-jährige Tatverdächtige sei zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Dabei wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Danach wurde der wohnsitzlose Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er soll am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Messerattacke Nach Messer-Angriff im Erzgebirge: Polizisten überwältigen Mann Die Staatsanwaltschaft stufe die Tat als ein versuchtes Tötungsdelikt ein, hieß es weiter vonseiten der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa