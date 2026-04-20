Messermann sticht auf Seniorin (88) ein: Wo sind die Zeugen?

Aachen - Brutale Attacke in Aachen: Eine 88-jährige Frau ist am Samstagabend in der Innenstadt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei schwebt die 88-jährige Seniorin nach der Messerattacke noch immer in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Tatverdächtige ist von der Polizei bereits festgenommen worden. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt. Gleichzeitig sucht die örtliche Sicherheitsbehörde aber auch noch nach wichtigen Zeugen in dem Fall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der 56-Jährige die Seniorin gegen 22.20 Uhr vor einer Gaststätte in der Krämerstraße. Das Opfer wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem mutmaßlichen Täter klickten schnell die Handschellen. Er befindet sich seit dem Vorfall in Polizeigewahrsam.

Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen die Tat vor dem Lokal beobachtet haben.

Außerdem soll der 56-jährige Messerstecher im Bereich Katschhof zwei jüngere Frauen bedroht haben, bevor er die 88-Jährige schwer verletzte.