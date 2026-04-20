Messermann sticht auf Seniorin (88) ein: Wo sind die Zeugen?
Aachen - Brutale Attacke in Aachen: Eine 88-jährige Frau ist am Samstagabend in der Innenstadt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.
Der Tatverdächtige ist von der Polizei bereits festgenommen worden. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt. Gleichzeitig sucht die örtliche Sicherheitsbehörde aber auch noch nach wichtigen Zeugen in dem Fall.
Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der 56-Jährige die Seniorin gegen 22.20 Uhr vor einer Gaststätte in der Krämerstraße. Das Opfer wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.
Bei dem mutmaßlichen Täter klickten schnell die Handschellen. Er befindet sich seit dem Vorfall in Polizeigewahrsam.
Zwei bislang unbekannte junge Männer sollen die Tat vor dem Lokal beobachtet haben.
Außerdem soll der 56-jährige Messerstecher im Bereich Katschhof zwei jüngere Frauen bedroht haben, bevor er die 88-Jährige schwer verletzte.
Zeugen sollen sich bei der Polizei melden
Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Bevölkerung daher jetzt um Mithilfe. Zeugen - insbesondere die beiden Männer und die zwei jungen Frauen - sollen sich zu den Bürozeiten unter 0241/957731101 telefonisch bei den Ermittlern melden.
Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter der Rufnummer 0241/957734210 entgegen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa