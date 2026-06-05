Weil er ihn aus Versehen berührte: Arbeiter geht mit Teppichmesser auf Kollegen los

Essenbach - Ein Arbeiter in einem Betrieb in Niederbayern ist wegen einer Lappalie vollkommen ausgerastet und hat seinen Kollegen angegriffen.

Die Polizei ermittelt gegen den 51-Jährigen wegen mehrerer Delikte. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizeiinspektion Landshut mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in einer Firma in der Zeppelinstraße in Essenbach.

Demnach berührte ein 33-Jähriger, der mit einem Handhubwagen eine Palette beförderte, einen 51-Jährigen dabei leicht am Hinterteil.

Daraufhin rastete der 51-Jährige aus: Er griff zu einem Teppichmesser, packte seinen Arbeitskollegen am Hals und "deutete Stichbewegungen in Richtung Kopf an, die immer ein paar Zentimeter vor dem Kopf endeten", berichtete die Behörde weiter.

Anschließend schlug er dem 33-Jährigen aus Ergoldsbach mit der Faust ins Gesicht.