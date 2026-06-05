Weil er ihn aus Versehen berührte: Arbeiter geht mit Teppichmesser auf Kollegen los

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In einer Firma in Essenbach in Niederbayern hat ein Mann seinen Arbeitskollegen angegriffen und mit einem Teppichmesser bedroht.

Von Benedikt Zinsmeister

Essenbach - Ein Arbeiter in einem Betrieb in Niederbayern ist wegen einer Lappalie vollkommen ausgerastet und hat seinen Kollegen angegriffen.

Die Polizei ermittelt gegen den 51-Jährigen wegen mehrerer Delikte. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt gegen den 51-Jährigen wegen mehrerer Delikte. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizeiinspektion Landshut mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in einer Firma in der Zeppelinstraße in Essenbach.

Demnach berührte ein 33-Jähriger, der mit einem Handhubwagen eine Palette beförderte, einen 51-Jährigen dabei leicht am Hinterteil.

Daraufhin rastete der 51-Jährige aus: Er griff zu einem Teppichmesser, packte seinen Arbeitskollegen am Hals und "deutete Stichbewegungen in Richtung Kopf an, die immer ein paar Zentimeter vor dem Kopf endeten", berichtete die Behörde weiter.

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Anschließend schlug er dem 33-Jährigen aus Ergoldsbach mit der Faust ins Gesicht.

Gegen den 51-jährigen Angreifer aus Neufahrn ermittelt die Polizei nun wegen mehrerer Delikte. Die Polizei Landshut leitet die Ermittlungen.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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