Tödlicher Streit in Flüchtlings-Unterkunft: Mann mit Messer niedergestochen

Herrsching am Ammersee - In einer Asylbewerberunterkunft im oberbayerischen Herrsching ist ein 40-Jähriger bei einem Streit mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ein 26-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, gerieten zwei Afghanen am Mittwoch aus unklaren Gründen in eine Auseinandersetzung.

"Unvermittelt zog der Jüngere der beiden ein Messer und stach mehrfach auf seinen Landsmann ein", so die Behörde. Das Opfer erlitt dabei Stichverletzungen am Brustkorb und am Kopf.

Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Beamte der Polizeiinspektion Herrsching konnten wenig später den 26-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos in seinem Wohncontainer festnehmen.

Der 40-Jährige verstarb nach erfolgloser Reanimation im Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde der Tatverdächtige noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.