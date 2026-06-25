Messerstecherei in der Innenstadt: Ein Toter und mehrere Verletzte
Bad Langensalza - Bei einer Messerstecherei in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde am Mittwochnachmittag ein junger Mann getötet.
Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige zunächst lebensgefährlich verletzt worden. In einem Krankenhaus war er dann später an seinen schweren Verletzungen gestorben.
Die Tat hatte sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz in der Innenstadt zugetragen. Den Angaben nach war ein Streit zwischen acht bis zehn Personen eskaliert.
Neben dem Getöteten wurden mehrere Menschen verletzt. Die Beamten nahmen mehrere Tatverdächtige fest.
Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Hintergründe sowie der Tathergang seien noch unklar. "Wir haben Dolmetscher hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären", teilte die Polizei mit.
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