Messerstecherei in der Innenstadt: Ein Toter und mehrere Verletzte

Bad Langensalza - Bei einer Messerstecherei in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde am Mittwochnachmittag ein junger Mann getötet.

Nach einer Messerstecherei in Bad Langensalza laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige zunächst lebensgefährlich verletzt worden. In einem Krankenhaus war er dann später an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Die Tat hatte sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz in der Innenstadt zugetragen. Den Angaben nach war ein Streit zwischen acht bis zehn Personen eskaliert.

Neben dem Getöteten wurden mehrere Menschen verletzt. Die Beamten nahmen mehrere Tatverdächtige fest.