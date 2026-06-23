Streit eskaliert: Erntehelferin mit Messer getötet

Nettetal - Eine Frau ist auf einem Hof am Niederrhein bei einem Streit zwischen Erntehelfern mit einem Messer tödlich verletzt worden.

Ein Hubschrauber flog die Schwerverletzte noch in ein Krankenhaus, wo sie wenig später jedoch verstarb. © Tim Lehmann/Rheinischeblaulichtnews /dpa

Einsatzkräfte brachten die 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo sie wenig später an ihren schweren Verletzungen gestorben ist, teilte die Polizei mit.

Tatort ist eine Wohnunterkunft eines Agrarbetriebes in Nettetal.

Der Lebensgefährte der Frau erlitt bei der Messerattacke am Morgen Schnittverletzungen. Bei dem 44-Jährigen besteht nach ersten Informationen der Polizei keine Lebensgefahr. Er wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Als mutmaßlichen Täter nahmen Beamte einen 25-jährigen Mann fest. Er soll das Messer im Streit eingesetzt haben, berichtete die Polizei nach Angaben von Zeugen.