Streit eskaliert: Erntehelferin mit Messer getötet
Von Volker Danisch
Nettetal - Eine Frau ist auf einem Hof am Niederrhein bei einem Streit zwischen Erntehelfern mit einem Messer tödlich verletzt worden.
Einsatzkräfte brachten die 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo sie wenig später an ihren schweren Verletzungen gestorben ist, teilte die Polizei mit.
Tatort ist eine Wohnunterkunft eines Agrarbetriebes in Nettetal.
Der Lebensgefährte der Frau erlitt bei der Messerattacke am Morgen Schnittverletzungen. Bei dem 44-Jährigen besteht nach ersten Informationen der Polizei keine Lebensgefahr. Er wird stationär im Krankenhaus behandelt.
Als mutmaßlichen Täter nahmen Beamte einen 25-jährigen Mann fest. Er soll das Messer im Streit eingesetzt haben, berichtete die Polizei nach Angaben von Zeugen.
Der Tatverdächtige sowie die getötete Frau und ihr Lebensgefährte sind rumänische Staatsbürger. Alle drei waren als Erntehelfer eingesetzt und untergebracht. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Tim Lehmann/Rheinischeblaulichtnews /dpa