Nach Amoktat an NRW-Gymnasium mit acht Verletzten: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Wuppertal - Nach der Amoktat in Wuppertal mit insgesamt acht Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen verdächtigen Schüler (17) erlassen.

Im Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium kam es am Donnerstagvormittag zu einem mutmaßlichen Amoklauf eines Schülers (17). © Christoph Reichwein/dpa

Er sei den Behörden bislang nicht aufgefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

An einem Gymnasium waren am Donnerstag vier Schüler durch Messerstiche verletzt worden, als ein 17-Jähriger in einem Pausenraum plötzlich auf seine Mitschüler losging. Drei weitere Schüler erlitten einen Schock.

Der Verdächtige soll sich danach selbst mit dem Messer schwere Verletzungen zugefügt haben.

Es gebe bei ihm Hinweise auf eine psychische Erkrankung, berichteten die Ermittler. Dies lasse sich aus einem Schreiben schließen, in dem er sich zu der Tat bekenne und das er einem Lehrer übergeben habe.

Zu den möglichen Motiven des Verdächtigen hat sich die Staatsanwaltschaft Wuppertal bislang nicht geäußert. Eine politische oder religiöse Motivation könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.