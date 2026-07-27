Messerattacke auf Lebensgefährtin: Polizei nimmt 67-Jährigen fest

Meckenheim - Ein Streit zwischen einem Paar in Meckenheim ist am Sonntagabend (26. Juli) blutig eskaliert: Eine 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Messerverletzungen, ihr 67 Jahre alter Lebensgefährte wurde festgenommen.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat nach der Bluttat in Meckenheim die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war es gegen 21.05 Uhr auf der Stenzelbergstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar gekommen. Zeugen alarmierten die Polizei.

Im Verlauf des Streits soll der 67-Jährige seiner Frau mit einem Messer lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Die 57-Jährige wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte noch am Einsatzort von den Beamten festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.