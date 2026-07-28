Beziehungsstreit eskaliert: Mann niedergestochen, Lebensgefährtin in U-Haft

Bad Nauheim - Ein 36-jähriger Mann wurde niedergestochen, seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin gilt als dringend tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft.

Messerattacke in Bad Nauheim: Am Tatort fanden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung statt. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bluttat ereignete sich bereits am späten Samstagabend in der Wetterau-Stadt Bad Nauheim, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach kam es gegen 23 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zunächst zu einem Streit zwischen dem Paar, der schließlich eskalierte.

Im Verlauf des Beziehungsstreits "soll die 32-Jährige ihren Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben", ergänzte ein Sprecher.

Nach der Messerattacke floh die Frau zunächst vom Tatort. Der schwer verletzte Mann wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach der mutmaßlichen Täterin ein.

Am Sonntag wurde die 32-Jährige dann von Polizisten identifiziert und festgenommen. Daraufhin wurde sie am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Untersuchungshaft "wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung" an, hieß es weiter.