Nach Messerattacke rufen Mannheimer zu Mahnwache auf: AfD meldet Gegendemo an!

Ein überparteiliches Bündnis ruft am Sonntag (14.30 Uhr) zu einer Mahnwache auf. Die Initiatoren wollen unter dem Motto "Zusammenhalt gegen Gewalt, Hass und Hetze" eine Menschenkette in der Innenstadt bilden.

Bei dem Angriff am Freitagvormittag hatte der Angreifer (25) bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter einen Polizisten lebensgefährlich. Der Beamte ist in ein künstliches Koma versetzt worden und schwebte am Samstag weiter in Lebensgefahr.