Nach tödlicher Messerattacke auf Polizisten: So lautet die Anklage gegen Sulaiman A.!

Stuttgart/Mannheim - Nach dem tödlichen Messerangriff , der im vergangenen Mai in Mannheim stattfand, wurden Details zur Anklage gegen den Täter bekannt gegeben.

Seit dem 18. Juni befindet sich der Attentäter in U-Haft. Mitte Februar fand der Prozessauftakt am Oberlandesgericht Stuttgart statt.

Am 31. Mai des vergangenen Jahres soll er sich mit dieser Absicht auf den Mannheimer Marktplatz begeben haben. Dort stach er auf fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) ein.

"Sulaiman A. hegt Sympathien für die ausländische terroristische Vereinigung 'Islamischer Staat' und teilt deren Ideologie. Spätestens Anfang Mai 2024 entschloss er sich dazu, in Deutschland einen Anschlag auf vermeintlich Ungläubige zu begehen", heißt es in der Anklageschrift des Bundesgerichtshofs.

Der Angeklagte will sich am 25. März vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart zur Tat äußern. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wolle der 26-Jährige unter anderem Angaben zu seiner Religiosität machen.

Insgesamt sind 50 Verhandlungstage angesetzt.